1 листопада країни "Великої сімки" (G7) оприлюднили спільну заяву щодо енергетичної безпеки України, у якій рішуче засудили російські атаки на українську енергосистему та пообіцяли продовжити підтримку відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Міністри енергетики G7 підкреслили, що удари Росії по енергетичних об’єктах мають "руйнівні соціальні, економічні та екологічні наслідки", особливо для найуразливіших верств населення. У документі зазначається, що недавні атаки на газову інфраструктуру України створюють загрозу громадам і людським життям, а також підривають енергетичну безпеку.

"Ми засуджуємо агресію Росії проти України та висловлюємо непохитну підтримку українському народу, який проявляє мужність і стійкість перед обличчям випробувань", — йдеться у заяві.

G7 наголосила, що працюватиме над задоволенням енергетичних потреб України, допомагатиме у ремонті та модернізації критичної інфраструктури через координаційні механізми G7+ Ukraine Energy Coordination Group і Фонд енергетичної підтримки України.

Країни також підтвердили підтримку МАГАТЕ у забезпеченні ядерної безпеки, пообіцяли посилювати регіональні енергетичні зв’язки й сприяти створенню децентралізованої, ефективної та стійкої енергосистеми.

Окремо у заяві наголошується на важливості участі приватного сектору у відновленні енергетики, а також на зусиллях щодо посилення санкцій проти Росії та ліквідації її тіньового танкерного флоту, який приносить прибутки, що фінансують війну.

Під заявою, окрім країн G7, свої підписи поставили також Австралія та Україна.