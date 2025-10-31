В Обласній клінічній лікарні імені Гербачевського в Житомирі лікарі успішно пересадили нирку від матері 27-річному сину-військовослужбовцю. У Михайла Мельника діагностували ниркову недостатність, і, за словами медиків, трансплантація була для нього єдиним методом лікування. Донором стала його мама.

Операцію з пересадки нирки команда трансплантологів на чолі з кардіохірургом Денисом Андряковим виконала 24 жовтня. 31 жовтня Михайла разом із мамою виписали додому.

Як нам повідомив сам військовослужбовець, він почувається добре, а донорський орган прижився. Історія порятунку та перші емоції родини після виписки з лікарні — дивіться у сюжеті Суспільного.