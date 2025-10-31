У Черкасах волонтери шукають нову домівку для кота на ім’я Евак, який самостійно подолав сотні кілометрів, аби врятуватися від війни. Тварина випадково "евакуювалася" з Донеччини, заховавшись серед коробок із речами у багажнику волонтерської автівки. Водій виявив кота вже після прибуття до Черкас.

Нині тварина живе під опікою співзасновниці фонду допомоги тваринам Алесі Римар та її чоловіка. Вони тимчасово прихистили Евака, поки йому шукають постійну родину. За словами Алесі, тварина швидко звикає до нових людей і вже почувається значно спокійніше після пережитого. Докладніше про історію кота з Донеччини — у відео Суспільного.