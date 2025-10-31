У пʼятницю, 31 жовтня, у застосунок "Армія+" додали новий тип рапорту на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що отримати її можна за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано. Зокрема, скористатися цим правом можуть:

учасники бойових дій;

військовослужбовці з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та захисників України;

військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Щоб подати рапорт, необхідно додати документ, який підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії: до 14 днів або 21 дня.

"Рапорт у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допоможе військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Це дозволяє швидко заповнити та безпомилково подати рапорт командиру за кілька хвилин", — йдеться у повідомленні.

Наразі в "Армія+" доступні 50 шаблонів електронних рапортів. Через застосунок військові вже подали понад мільйон рапортів. Найпопулярніші з них — щорічна відпустка, оздоровлення, зміна місця служби в ЗСУ, отримання довідки Ф5 та повернення з відпустки, відрядження чи лікування.