Україна видала Чехії шахрая, який обманював громадян ЄС через кол-центри

Україна екстрадувала до Чехії її громадянина, який працював у кол-центрі в Дніпрі. Працівники кол-центру обманювали громадян країн-членів Євросоюзу та брали участь у шахрайській схемі.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Українські правоохоронці спільно з чеськими знешкодили мережу кол-центрів, які виманювали гроші у жителів Євросоюзу. Серед працівників були іноземці. 28-річного громадянина Чехії поліція затримала на Вінниччині. Під час обшуку в нього знайшли підроблене посвідчення міжнародної організації.

Його екстрадували до Чехії та віддали поліції. Це вже другий громадянин цієї країни, якого викрили українські правоохоронці під час розслідування шахрайства через кол-центри.

Україна також екстрадувала інших іноземців, які брали участь у шахрайській схемі. Частину учасників схеми внесли до бази Інтерполу для подальшого арешту. Громадянами яких країн були іноземці — Нацполіція не повідомляє.

Шахрайський кол-центр організував та керував ним житель Дніпра 1992 року народження.