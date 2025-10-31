Печерський районний суд Києва 31 жовтня обрав запобіжний захід заступниці одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ганні Поздняковій у вигляді нічного домашнього арешту до 28 грудня 2025 року. Її та інших посадовців міської ради Одеси підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Наразі також мають обирати запобіжні заходи для ще чотирьох посадовців, після чого відбудеться розгляд клопотання про запобіжний захід для самого ексочільника Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня Печерський райсуд столиці призначив домашній арешт з можливістю внесення застави трьом одеським посадовцям у цій справі. Зокрема заступнику одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Валерію Сіліну призначили цілодобовий арешт.

Начальники структурного підрозділу комунального підприємства "Міські дороги" Поштаренко та Ігор Поштаренко та головний інженер цього ж КП Олександр Чистяков за рішенням суду мають перебувати під нічним домашнім арештом.

Всі троє підозрюваних фізично не були присутні на засіданні суду й разом з адвокатами долучались до нього з Одеси по відеозв'язку.

Що відомо про цю справу

29 жовтня низці одеських посадовців включаючи колишнього мера Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня 2025 року.

За даними слідства, Труханов неналежно виконував обов’язки та не забезпечив належне функціонування міських інженерних мереж. Через це Одесу роками підтоплювало, однак, знаючи про проблему, він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем.

У день трагедії 30 вересня експосадовець не організував належне оповіщення населення й не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту.

У коментарі Суспільному Труханов повідомив, що підозра у службовій недбалості стала для нього несподіванкою. За його словами, міська рада працювала безперервно та попереджала одеситів про негоду. Він додав, що проблеми з водовідведенням потребують мільярдних вкладень і пообіцяв надати документи, які підтверджують роботу міських служб.

Під час понад 25 обшуків в адміністративних будівлях та за місцями проживання фігурантів вилучили документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Підозри отримали дев’ять людей: ексмер, два його заступники, директори департаменту міського господарства та департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери комунального підприємства "Міські дороги".

Що відомо про негоду в Одесі 30 вересня

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив третій (червоний) рівень небезпеки.

Провідна синоптикиня Олена Тарнавська у коментарі Суспільному повідомила, що за добу в місті випало 94 мм опадів, з них 73 мм — у другій половині дня. Це другий показник в історії спостережень після рекорду 20 вересня 2016 року, коли зафіксували 113 мм.

Унаслідок негоди було відомо про десятьох загиблих. Серед них ціла родина з п'ятьох людей. На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку дій у місті, зокрема всіх обставин, які могли спричинити такі наслідки. За даними останнього, під час зливи врятували понад 380 людей. Пошукові роботи завершені, тривають аварійно-відновлювальні.

Пізніше очільник ОВА зазначив, що офіційно від стихії загинули дев’ятеро людей, а ще двоє, як показав розтин, — померли з природних причин.

Новина доповнюється...