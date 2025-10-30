Швейцарія долучилася до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія приєдналась до низки додаткових санкційних заходів проти Росії та Білорусі, передбачених 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу. Нові заходи зосереджені на торгівлі, фінансовому та енергетичному секторах і набули чинності 30 жовтня.

Про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Зазначається, що рішення уряду ще більше посилює експортні обмеження на товари, які можуть зміцнити російську промисловість та сприяти військовому та технологічному розвитку Росії.

Експортні обмеження тепер поширюються на додаткові товари, зокрема на складові хімічні речовини для пального, а також деякі метали та пластмаси.

Водночас Федеральна рада запровадила новий адміністративний механізм для посилення ефективності заходів боротьби з обходом антикорупційних заходів через треті країни.

Крам того, уряд додав ще 22 банки до переліку з 23 підсанкційних фінорганізацій.

Федеральна рада також ухвалила заборону на імпорт нафтопродуктів російського походження з третіх країн та заборонила здійснювати транзакції щодо трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2", "фактично блокуючи завершення, технічне обслуговування, експлуатацію або будь-яке майбутнє використання цих трубопроводів". Застосовуються певні винятки, наприклад, для регулярного технічного обслуговування з метою запобігання ризикам для безпеки чи навколишнього середовища.

Крім того, своїм рішенням Швейцарія повністю долучилась до всіх обмежувальних заходів 18-го пакета санкцій ЄС, які стосуються Білорусі.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії

18 липня 2025 року Рада Євросоюзу ухвалила 18 пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він передбачає такі обмежувальні заходи:

Запроваджується новий механізм динамічного обмеження ціни на нафту, який встановить ціну на 15% нижчу за середню ринкову ціну на російську сиру нафту. Конкретно це означає, що ціна буде знижена з 60 до приблизно 47,6 долара США за барель.

Запроваджується нова заборона на транзакції, пов'язані з Північним потоком 1 і 2, та додається 105 нових списків суден тіньового флоту.

Розширюється поточна заборона на SWIFT до повної заборони на транзакції. Ще більше обмежується доступ Росії до технологій подвійного призначення/сучасних технологій.

Зеленський наголосив, що 18-й пакет санкцій продовжує тиск на російський танкерний флот, і не тільки на самі судна, але й на капітанів тіньового флоту та компанії, які допомагають функціонувати такому фінансуванню вбивств за рахунок нафти.