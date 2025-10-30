Словенія підтверджує свою "непохитну підтримку" України та анонсувала підписання нових угод щодо відбудови та євроінтеграції. Водночас країна продовжить надавати військову допомогу та підтримує створення Спеціального міжнародного трибуналу для злочину агресії Росії.

Про це заявили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віцепрем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон під час спільної пресконференції 30 жовтня в Києві, передає кореспондентка Суспільного.

Візит словенської делегації в Україну передбачав відвідини Києва, Львова, а також Сумської та Житомирської областей, зокрема Малина, де Словенія фінансує гуманітарні проєкти та проєкти відбудови.

Основні заяви Тані Файон:

Про відбудову та євроінтеграцію: віцепрем'єрка анонсувала підписання нових угод щодо відбудови України та співпраці у процесі євроінтеграції.

"Збираємося підписати сьогодні важливі домовленості з Міністерством регіонального розвитку, з міністром [розвитку громад та територій України Олексієм] Кулебою. Це стосується [переговорного] розділу 22. Також ми домовились про майбутню допомогу у сфері відбудови", – заявила Файон.

Вона також згадала про відкриття першого сімейного будинку в Малині на Житомирщині.

Про шлях до ЄС: Словенія повністю підтримує початок переговорів та відкриття перших кластерів для вступу України до ЄС.

Про мир: Файон наголосила на необхідності "справедливого і тривалого миру", який ґрунтується на Статуті ООН.

"Мир не може бути вирішений без України. Україна повинна сама вирішувати... про своє майбутнє", – заявила міністерка.

Про спецтрибунал: вона підтвердила підтримку Словенією створення Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Основні заяви Андрія Сибіги:

Про допомогу: міністр подякував Словенії за "конкретну підтримку", зокрема в Сумській області, відзначивши військову допомогу на 147 мільйонів євро та участь в ініціативі "Зерно з України".

"Ми високо цінуємо цю підтримку і сподіваємося на її продовження", – сказав Сибіга.

Про "антиукраїнський альянс": відповідаючи на запитання про можливе об'єднання Угорщини, Словаччини та Чехії проти України, Сибіга назвав таку ідею "проросійською" та "антиєвропейською".

"Я вважаю, що будь-який такий антиукраїнський альянс, це означає проросійський... це означає антиєвропейський альянс", – заявив він.

Водночас Сибіга відзначив "суттєвий прогрес" у діалозі зі Словаччиною та підтримку Чехії.

Що відомо про "антиукраїнський альянс"

Угорщина працює над формуванням нового альянсу в Європейському Союзі, який би мав скептичну позицію щодо України, прагнучи об'єднати зусилля з Чехією та Словаччиною. Про це пише POLITICO з посиланням на провідного політичного радника угорського прем'єра Балажа Орбана, який підтвердив, що такий блок "стане все більш і більш помітним" у Єврораді.

За словами радника, Будапешт бачить потенціал у співпраці з Прагою та Братиславою для посилення голосів, які не згодні з поточним курсом Брюсселя щодо підтримки Києва. Формування такого альянсу може вплинути на майбутні рішення ЄС, зокрема щодо фінансової та військової допомоги Україні.