Україна отримає 50 млн євро на відновлення лікарень під гарантії ЄС

Європейський Союз погодив виділити Україні 50 мільйонів євро під свої гарантії для проєкту відновлення лікарень HEAL Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Проєкт втілюють МОЗ та Світовий банк. В рамках проєкту реконструюють лікарні, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

Ці кошти спрямують на підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів відновлення лікарень.

Рішення ухвалили під час п’ятого засідання Керівного комітету Українського інвестиційного плану (Ukraine Investment Framework, UIF).

Міністерство охорони здоровʼя повідомляє, що станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2489 об’єктів у складі 804 закладів охорони здоров’я. З них 2162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю. Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.