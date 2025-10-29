На фронті протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1150 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 57 авіаційних ударів, скинули 113 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили 4518 обстрілів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4679 дронів-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Дніпро, Новоолександрівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи росіян.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 131 070 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 20 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 313 безпілотних літальних апаратів, 79 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Росіяни завдали 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснили 174 обстріли, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Сили оборони зупинили штурмові дії у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи росіян намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку війська РФ здійснили 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 45 штурмових дій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку війська РФ вчора здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб росіян просунутись в районах Новомиколаївки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім атак на свої позиції в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі атакував позиції українських військ у напрямку Антонівського мосту. Успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.