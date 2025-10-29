ППО в ніч на 29 жовтня збила 93 із 126 російських безпілотників — Повітряні сили

У ніч на 29 жовтня Сили протиповітряної оборони знешкодили 93 зі 126 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання зафіксовано на десяти локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що вночі армія РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк, Чауда, Гвардійське — ТОТ України, близько 80 із них були "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 93 російських дронів на півночі та сході України.

Унаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 32 ударних БПЛА на десяти локаціях. У Повітряних силах додали, що в українському небі перебувають ще декілька дронів.