ЦВК зареєструвала Дмитра Слинька нардепом

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом від "Слуги народу" Дмитра Слинька.

Про це повідомили у ЦВК.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу" під № 151", — йдеться у повідомленні.

ЦВК отримала постанову Верховної Ради, що засвідчує дострокове припинення повноважень народної депутатки України Анни Колісник. Її обрали на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу".

21 жовтня Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник. Вона подала заяву про складання депутатських повноважень ще у травні 2025 року.