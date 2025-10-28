Майже 20 квартир пошкоджено внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, де 28 жовтня попередньо стався вибух побутового газу.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці. Шукають жінку 1973 року народження. Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вибух газу не підтверджено, розглядаються різні версії.

Чув вибух, розповів Анатолій Стахов. Він живе поруч. Відразу вибіг на вулицю, аби подивитись, що сталось.

"Я саме на кухні був. Аж перелякався. Хто знає? Війна. Може ракета. Страшний вибух був", — каже чоловік.

Марія розповіла, теж мешкає у будинку поруч і коли почула вибух, то подумала, що це — тривога.

"Мій будинок навпроти. Чули сильний вибух. Я думала, що то тривога. Бігом куртку на себе, і на вулицю. Тут дим був такий, що нічого видно. Пилюка, тьма і все", — сказала вона

Що кажуть місцеві та мешканці будинку, де стався вибух, — у репортажі Суспільне Новини.