Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер

Науковця та експерта з логістики, який має досвід роботи в Deutsche Bahn , Гепарда Хафера переобрано головою наглядової ради Укрзалізниці.

Про це повідомила пресслужба національного перевізника.

"Члени наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на своєму першому засіданні у жовтні 2025 року обрали Гепарда Хафера головою, Сергія Лещенка – заступником голови наглядової ради", — йдеться у повідомленні.

Хафер очолює наглядову раду УЗ з лютого 2022 року. Його заступник також не змінився — це журналіст та екснардеп, а нині позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. У наглядовій раді він представляє державу.

В УЗ також нагадали що 1 жовтня 2025 року Кабмін затвердив новий склад наглядової ради компанії.

Її незалежні члени були відібрані за результатами відкритого конкурсу, організованого і проведеного Комітетом з призначення керівників важливих для економіки підприємств за участю міжнародної компанії з пошуку керівного персоналу.

Так, до складу наглядової ради, окрім Хафера і Лещенка, увійшли:

Ельжбета Ева Беньковська — ексміністерка інфраструктури та розвитку Польщі, Європейська комісарка з питань внутрішнього ринку та послуг;

Максим Мокляк — колишній керівник Державної фіскальної служби України, експерт у фінансовій сфері;

Анатолій Амелін — підприємець і співзасновник Українського інституту майбутнього;

Давид Ломджарія — управлінець із досвідом співпраці з міжнародними фінансовими установами, голова наглядової ради Укроборонпрому – представник держави;

Представником держави у наглядовій раді УЗ також залишається екочільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, який був призначений восени минулого року.

У грудні 2024 року уряд повернув конкурсний відбір членів наглядової ради Укрзалізниці, призупинений від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.