У Росії порушено кримінальну справу проти провоєнної блогерки українського походження та колумністки RT Тетяни Монтян. Оперативники ФСБ провели у неї вдома обшук та вилучили техніку. Її внесли до реєстру "екстремістів та терористів" та заблокували банківські рахунки.

Про це повідомила сама Монтян у своєму Telegram-каналі.

За словами блогерки, вона перебуває під підпискою про невиїзд. За якою саме статтею порушено справу, наразі не повідомляється, однак Роскомнадзор уже вніс її до переліку осіб, проти яких порушено справи за статтями про "екстремізм та тероризм".

Монтян стверджує, що приводом для кримінальної справи стала її публікація у 2022 році, де містилася фраза "охраноту мочити без жодного жалю". В російських політичних колах "охранителів" називають провладних експертів і блогерів, які в будь-якій ситуації виступають на боці влади.

Сама Монтян, на Telegram-канал якої підписано понад 400 тисяч осіб, стала відома як провоєнна блогерка. Проте у 2023 році на її публікації з критикою російської влади почали масово скаржитися інші провладні публіцисти. Російський телеведучий Володимир Соловйов заявляв, що блогерка "крила матом його президента".

У жовтні цього року в російських Telegram-каналах також поширилося відео 2015 року, на якому Монтян називає Путіна образливим терміном та каже, що на "референдумі" про приєднання Криму до Росії ніхто не голосував.

Що відомо про Монтян

Тетяна Монтян народилася в Криму. Щонайменше до 2016 року вона працювала адвокаткою в Україні, жила в Києві до 2021 року, пізніше переїхала до Росії. У 2015 році її внесли до бази сайту "Миротворець" за юридичну підтримку проросійських сепаратистів.

В Україні у 2023 році проти неї порушили кримінальну справу за статтями про заклики до повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність, колабораціонізм та виправдання російської агресії. 2025 року вона потрапила під українські санкції.