Угорщина — на останньому місці в ЄС за рівнем верховенства права — звіт WJP

Угорщина посіла останнє місце серед країн Європейського Союзу за рівнем верховенства права. Найкращі показники мають Данія, Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Про це йдеться у звіті World Justice Project (WJP).

Зазначається, що глобальна рецесія у сфері верховенства права прискорилася. У 2025 році рівень верховенства права в 68% країн погіршився порівняно з 57% у попередньому році.

"Індекс показує, що судові органи втрачають позиції через надмірний вплив виконавчої влади, зі зростанням політичного втручання в системи правосуддя. Показники, що вимірюють, чи обмежує судова влада виконавчу владу та чи цивільне та кримінальне правосуддя вільні від неналежного впливу уряду, знизилися у 61%, 67% та 62% країн відповідно", — зазначили у WJP.

За оцінками експертів, очолювана Віктором Орбаном Угорщина, отримала оцінку 0,50 бала з 1, що на 0,02 нижче, ніж торік. Це — найнижчий бал за верховенство права серед 27 країн Європейського Союзу. Серед країн із помітним падінням у рейтингу опинилася і Словаччина, її результат знизився до 0,64 бала, тобто на 0,023 пункту порівняно з 2024 роком.

У звіті також зазначається, що дві третини держав-членів ЄС отримали нижчі бали за верховенство права порівняно з 2024 роком через "зменшення відкритості уряду, погіршення роботи системи правосуддя та слабше застосування нормативних актів".

Лідером за рівнем верховенства права в Європі з показником 0,9 бала стала Данія. Далі йдуть Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Водночас зазначається, що у трьох із чотирьох країн ЄС спостерігається погіршення якості цивільного та кримінального правосуддя: цивільні суди стають менш захищеними від дискримінації, а кримінальні системи менш неупередженими. Також у понад половині країн регіону судові органи все частіше зазнають тиску з боку уряду.

Крім того, за оцінками експертів, зниження рівня правосуддя торкнулося:

Великої Британії, яка отримала 0,78 бала (зниження на 0,01),

США — 0,68 (мінус 0,028),

Росії — 0,41 (мінус 0,049),

України — 0,48 (мінус 0,007).

Зазначається, що Росія зафіксувала найстрімкіший загальний спад між 2024 і 2025 роками серед усіх досліджуваних країн.