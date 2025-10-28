Російські військові систематично та цілеспрямовано завдавали ударів по цивільних об'єктах у кількох областях України, бажаючи витіснити місцевих мешканців з їхніх будинків та вчиняючи таким чином злочини проти людяності.

Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування ситуації в Україні (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, IICIU), яку представили Третьому комітету Генасамблеї ООН, який розглядає соціальні, гуманітарні та культурні питання.

Автори звіту зазначили, що "атаки, які вразили широкий спектр цивільних цілей на території, що простягається понад 300 кілометрів вздовж правого берега Дніпра, через Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області, є систематично скоординованими діями, спрямованими на те, щоб вигнати українців з їхніх домівок".

Також під обстріли потрапляли рятувальники, зокрема автомобілі швидкої допомоги та пожежні підрозділи, які мають особливий захист, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Багато атак неодноразово влучали в одні й ті самі транспортні засоби чи об’єкти інфраструктури, "умисно підпалюючи їх, поширюючи терор серед цивільного населення та порушуючи їхні основні права людини".

В IICIU задокументували, що російська влада координувала дії з депортації або переміщення груп людей з окупованих територій. Деяких перевели на підконтрольні Україні території, а інших – до Грузії.

У звіті також задокументували випадки затримань, тортур та вилучення документів і майна.

Висновки ґрунтуються на приблизно 500 загальнодоступних відео, які документують злочини (247 із яких технічно підтверджені за місцем події), а також на 226 інтерв’ю з громадянами України.

Комісія також розглядала російські заяви про атаки безпілотників українських Збройних сил по цивільних об’єктах на окупованих територіях. Однак вона не змогла зробити висновків через відсутність доступу до цих територій, ризики для безпеки свідків та відсутність відповідей від російської влади.

Довідка: Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Україні створена Радою ООН з прав людини 4 березня 2022 року за резолюцією 49/1. Її основною метою є розслідування всіх ймовірних порушень прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права в контексті агресії РФ проти України. Мандат комісії неодноразово продовжувався. Востаннє — у квітні 2025 року з метою продовження її роботи та надання оновленої інформації Раді з прав людини та Генеральній Асамблеї ООН.