У Чехії з рейок зійшов потяг: є постраждалі

У Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце. Внаслідок аварії шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на речника чеського Агентства з надзвичайних ситуацій залізниць Мартіна Кавку.

Як розповіла прессекретарка рятувальної служби Чехії Моніка Новакова, медики надали допомогу шістьом постраждалим. Одна людина зазнала серйозних травм і була доставлена гелікоптером до лікарні.

Згідно з даними поліції Центральної Богемії, машиніст потяга та водій вантажівки також травмовані. Загалом у поїзді було 20 людей. Усіх їх евакуювали.

13 жовтня у Словаччині зіткнулись два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії травмувались щонайменше 69 людей, серед яких 20-річний українець.