У понеділок, 13 жовтня, у районі словацького села Яблунов-над-Турньоу в окрузі Рожнява, що у Кошицькому краї, зіткнулись два пасажирські поїзди. Внаслідок аварії травмовано щонайменше 69 людей. Також відомо про постраждалого 20-річного українця.

Про аварію повідомило словацьке інформагентство TASR.

Зазначалось, що зіткнення поїздів, через що один з них зійшов з рейок, сталося після 10:00 ранку за місцевим часом у місці, де колії перетинаються та з’єднуються в одну.

Речник регіонального управління пожежної та рятувальної служби міста Кошице Йозеф Балінт спочатку повідомив, що внаслідок аварії, за попередніми даними, понад 20 людей зазнали поранень. Він додав, що на місце події виїхали пожежники з кількох пожежних частин.

Оперативний центр екстреної медичної допомоги повідомляв, що на місце аварії прямують п’ять автівок швидкої допомоги та рятувальний гелікоптер.

За даними правоохоронців, два експреси, що рухалися у протилежних напрямках, перевозили велику кількість пасажирів.

"На місці знаходяться усі підрозділи комплексної рятувальної системи. Пасажири поступово залишають вагони поїздів, ступінь травм наразі невідомий. Поліція блокує місце події, координує роботу рятувальних груп та керує пересуванням людей у цьому районі", – заявили в Управлінні поліції Кошицького краю.

Речник державного пасажирського перевізника ZSSK Ян Бачек казав, що причина зіткнення поїздів наразі розслідується.

"Нашим пріоритетом зараз є порятунок та евакуація пасажирів і наших співробітників. Інформація буде постійно оновлюватися", – сказав він.

Згодом очільник МВС Словаччини Матуш Шутай-Ешток на пресконференції повідомив, що внаслідок зіткнення двох поїздів близько 100 людей отримали легкі травми, а двоє людей перебувають у критичному стані. Він додав, що, за попередніми даними, загиблих немає. Також троє людей залишались заблокованими у вагонах, а інформація про їхній стан була відсутня.

За його словами, аварія сталася через людську помилку, оскільки один з машиністів поїзда, найімовірніше, не поступився дорогою іншому.

"На цей час я не хочу спекулювати щодо причин (аварії – ред.), але, за попередніми даними, це був не системний збій, а людська помилка. Схоже, один з машиністів поїзда помилився і, ймовірно, не поступився дорогою іншому поїзду, але це поки що лише попередня версія", – казав міністр.

Спочатку у Міністерстві закордонних справ України Суспільному повідомляли, що не мали інформації щодо постраждалих українців внаслідок аварії. Там зазначали, що представники консульського відділу українського диппредставництва у Словаччині "перебувають на контакті" з місцевою поліцією.

Оновлено о 19:00: станом на 18:00 вже відомо про 69 постраждалих, з яких 7 — у важкому стані, а 14 зазнали травм середньої тяжкості. Серед постраждалих також є вагітна жінка. Попередньо, загиблих немає.

Також у МЗС нас поінформували, що внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів постраждав 20-річний українець, який отримує допомогу в місцевій лікарні. Наразі Посольство України в Словаччині підтримує зв’язок з його матір’ю постраждалого. Водночас у відомстві не уточнили, у якому стані перебуває чоловік.