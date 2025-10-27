У Норвегії підтвердили місце випробовування російської ракети "Буревестник"

Росія провела випробування ракети дальньої дії з ядерним двигуном "Буревестник" на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.

Про це повідомила розвідувальна служба Норвегії, передає Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності "Skyfall" ("Буревестник") на Новій Землі", – повідомив віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес, голова розвідувальної служби Норвегії.

26 жовтня Росія заявила про нібито успішне випробування ракети дальньої дії "Буревестник" ще 21 жовтня. Ця ракета отримала класифікацію "SSC-X-9 Skyfall" у НАТО. Росія заявляє, що ракета нібито пролетіла 14 тисяч кілометрів протягом 15 годин і що вона оснащена реактивним двигуном, у якому повітря нагрівається від енергії малогабаритного ядерного реактора.

Американська розвідка зафіксовувала щонайменше 12 випробувань ракети "Буревестник" із 2016 року. Успішним вважають лише одне, який росіяни провели у 2017 році.