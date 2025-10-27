Вперше за п'ять років Індія здійснила прямий авіарейс до Китаю

Індія та Китай відновили прямі авіарейси на тлі покращення відносин між країнами. До Китаю прибув перший за п'ять років пасажирський літак.

Про це повідомляє ВВС.

Рейс IndiGo 6E 1703 з Колкати приземлився в південнокитайському місті Гуанчжоу в понеділок, 27 жовтня, перевізши близько 180 пасажирів.

Високопоставлений представник китайського консульства Цінь Юн заявив журналістам в аеропорту, що це "дуже важливий день для індійсько-китайських відносин".

Авіакомпанія China Eastern Airlines планує запустити рейс, що сполучає Шанхай та Делі, наступного місяця. З 9 листопада рейси виконуватимуться тричі на тиждень, повідомив речник посольства Китаю в Індії.

Рейси між двома країнами були вперше припинені під час пандемії Covid на початку 2020 року та не відновилися після того, як збройні сутички в спірному прикордонному районі Гімалаїв загострило напруженість. Тоді загинули щонайменше 20 індійських солдатів.

Але країни відновлюють відносини, і 2024 року досягли угоди про прикордонне патрулювання.

У заяві, опублікованій на початку цього місяця, уряд Індії зазначив, що відновлення прямих рейсів "сприятиме контактам між людьми" та допоможе "поступовій нормалізації двосторонніх відносин".

У січні 2025 року Міністерство закордонних справ Індії повідомило про домовленість із Китаєм про відновлення прямих авіарейсів між країнами після майже п’яти років перерви.