Повітряні сили: ППО знешкодила 66 зі 100 російських БпЛА

У ніч на 27 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 66 зі 100 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання зафіксовано на девʼяти локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що вночі армія РФ атакувала Україну сотнею ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 70 із них були "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 66 російських дронів на півночі, півдні та сході України.

Унаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на девʼяти локаціях. У Повітряних силах додали, що в українському повітряному просторі досі перебувають декілька дронів.