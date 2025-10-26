Перейти до основного змісту
Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії
ПОЛЬЩАВЕЛИКА БРИТАНІЯЄСПОЛІТИКАСВІТ

Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії

Надія Собенко
Розмір шрифту
Brexit
Акція противників виходу Британії з ЄС у Лондоні, 2019 рік. АР

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніколи не змінить своєї думки про Brexit і вважає вихід Великої Британії з ЄС однією з найбільших помилок в історії.

Про це він сказав в інтервʼю The Sunday Times.

Я ніколи не зміню своєї думки щодо Brexit/ Я вважаю, що це одна з найбільших помилок у нашій (спільній європейській — ред.) історії. І сьогодні, я думаю, це набагато помітніше. Я справді знаю, що має на увазі Європа, коли йдеться про цінності та принципи. І Велика Британія — не просто частина цього, вона — джерело", — сказав Туск.

За його словами, коли на початку дев'яностих у Польщі говорили про майбутнє членство в ЄС, одним із найвагоміших аргументів на користь вступу було те, що Велика Британія була його частиною.

Польський прем'єр зазначив, що любить і поважає колишнього голову британського уряду Девіда Кемерона, але його дивує, як той міг "так легковажно поставити під сумнів долю нації" і організувати референдум про вихід із ЄС у 2016 році.

Водночас Туск наголосив, що нікого не звинувачує, бо це було самостійне рішення британців.

Велика Британія офіційно покинула ЄС 31 січня 2020 року.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок