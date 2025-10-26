Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніколи не змінить своєї думки про Brexit і вважає вихід Великої Британії з ЄС однією з найбільших помилок в історії.

Про це він сказав в інтервʼю The Sunday Times.

Я ніколи не зміню своєї думки щодо Brexit/ Я вважаю, що це одна з найбільших помилок у нашій (спільній європейській — ред.) історії. І сьогодні, я думаю, це набагато помітніше. Я справді знаю, що має на увазі Європа, коли йдеться про цінності та принципи. І Велика Британія — не просто частина цього, вона — джерело", — сказав Туск.

За його словами, коли на початку дев'яностих у Польщі говорили про майбутнє членство в ЄС, одним із найвагоміших аргументів на користь вступу було те, що Велика Британія була його частиною.

Польський прем'єр зазначив, що любить і поважає колишнього голову британського уряду Девіда Кемерона, але його дивує, як той міг "так легковажно поставити під сумнів долю нації" і організувати референдум про вихід із ЄС у 2016 році.

Водночас Туск наголосив, що нікого не звинувачує, бо це було самостійне рішення британців.

Велика Британія офіційно покинула ЄС 31 січня 2020 року.