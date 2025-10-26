Підтримка Трампа серед латиноамериканців у США різко впала — опитування

Рейтинг президента США Дональда Трампа серед латиноамериканців суттєво знизився з початку його другого терміну.

Про це свідчать результати опитування Associated Press-NORC, оприлюднені у жовтні, пише The Guardian.

Лише 25% латиноамериканців нині мають "дуже" або "дещо" позитивне ставлення до Трампа. У грудні, напередодні його інавгурації, цей показник становив 44%. Також зросла частка тих, хто вважає, що країна рухається у неправильному напрямку — з 63% у березні до 73% у жовтні.

Незадоволення зростає і щодо ключових напрямів політики президента — економіки та імміграції. Рівень схвалення його діяльності загалом впав із 41% у березні до 27% у жовтні.

Латиноамериканські виборці відіграли важливу роль у перемозі Трампа на виборах 2024 року: тоді його підтримали майже 48% латинос — на 12 пунктів більше, ніж у 2020 році. Водночас підтримка демократичного кандидата впала з 61% до 51%.

Опитування показує, що посилення міграційної політики Трампа вдарило по громадам латиноамериканців різного соціального статусу. Лише близько чверті респондентів підтримують повну депортацію мігрантів без документів, тоді як приблизно половина виступає проти.

Економічні труднощі залишаються однією з головних причин невдоволення: латиноамериканці частіше, ніж населення США загалом, повідомляють про проблеми з оплатою продуктів, житла, медичних послуг та із заробітною платою.

Негативні оцінки Трампа зросли серед молодших латинос та серед чоловіків: близько двох третин респондентів віком до 45 років та латиноамериканців-чоловіків нині ставляться до нього несхвально.

Падіння підтримки помітне навіть серед латиноамериканців-республіканців: позитивно оцінюють президента 65%, тоді як у вересні 2024 року їх було 83%.

Опитування AP-NORC проведено 9–13 жовтня серед 1289 дорослих американців. Можлива похибка для всієї вибірки — ±3,8%, для латиноамериканців — ±6,9%.