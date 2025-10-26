У Лондоні засудили шістьох британців, причетних до підпалу складу, який використовувався для постачання гуманітарної допомоги та обладнання Starlink Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Напад, що спричинила збитки на близько 1 млн фунтів стерлінгів, виконавці здійснили за вказівками російської приватної військової компанії «Вагнер».

21-річний Ділан Ерл, який координував злочин, отримав 23 роки ув’язнення — 17 у в’язниці та ще 6 років під наглядом.

Його спільник, 24-річний Джейк Рівз, засуджений до 12 років позбавлення волі з додатковим роком нагляду. Обидва стали першими у Великій Британії, кого визнали винними за статтями нового Закону про національну безпеку.

Ще троє учасників — Нії Менса, Джакім Роуз і Угніус Асмена — отримали від 8 років і 10 місяців до 10 років ув’язнення. Шостого фігуранта, Ештона Еванса, засудили до 9 років за участь у змові завдати шкоди іншим об’єктам, зокрема в елітному районі Мейфер.

Джакім Роуз, Угніус Асмена, Ештон Еванс; (у нижньому ряду зліва направо) Джейк Рівз, Ділан Джеймс Ерл та Нії Менса. Фото: CPS/PA

За даними слідства, Ерл встановив зв’язок із представником «Вагнера» через месенджер Telegram і заявив про готовність виконувати "серію місій" у Британії. Пожежа в Лейтоні стала частиною ширшої кампанії саботажу в інтересах Росії. Через 10 днів після підпалу схожий інцидент стався в Іспанії, а також обговорювалися нові атаки у Чехії.

На складі зберігали гуманітарні вантажі та Starlink для України, що й стало причиною вибору цілі. Пожежу гасили 60 вогнеборців із восьми екіпажів.

У Скотленд-Ярді заявили, що Росія дедалі активніше використовує інтернет для вербування молодих британців.

"Російська держава намагається втягувати людей у злочини, використовуючи їх як проксі", — наголосив керівник антитерористичного підрозділу поліції Домінік Мерфі.