В окремих регіонах України 26 жовтня знову застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Там зазначають, через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, 26 жовтня будуть діяти обмеження. Плануються наступні заходи:

Графіки погодинних відключень для населення: будуть застосовуватись з 09:00 до 22:00 в обсязі від 0.5 до 1 черги.

будуть застосовуватись з 09:00 до 22:00 в обсязі від 0.5 до 1 черги. Графіки знеструмлення для промисловості: діятимуть з 09:00 до 22:00.

В Укренерго зазначають, що час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Споживачам радять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках своїх обленерго.

Енергетики також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.