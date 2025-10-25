Суд в Австрії розгляне питання екстрадиції в Україну ексгенерала СБУ Наумова

Австрійський суд найближчим часом розгляне питання екстрадиції колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. В Україні його підозрюють у державній зраді та сприянні Росії в захопленні Чорнобильської АЕС у 2022 році.

Про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про ексгенерала СБУ Андрія Наумова, якого в Україні підозрюють в держзраді та сприянні Росії в захопленні Чорнобильської АЕС в 2022 році, він також фігурує у інших кримінальних провадженнях.

ДБР та Мінюст підтримують активний діалог із правоохоронцями Австрії щодо екстрадиції. В Бюро повідомили, що слідчі завершили досудове розслідування стосовно Наумова за низкою статей Кримінального кодексу.

За даними українських правоохоронців, ексгенерал СБУ у жовтні 2025 року переїхав до Австрії. Це сталося після того, як він відбув річний термін ув’язнення в Сербії за порушення місцевого законодавства. Про переїзд Наумова були поінформовані австрійські колеги.

"Завдяки чіткій взаємодії з Офісом Генерального прокурора та Мінюстом України необхідні для екстрадиції документи були оперативно підготовлені та передані компетентним органам республіки Австрія", — зазначили в Бюро.

ДБР очікує на справедливе рішення австрійського суду, після чого Наумов може постати перед українським судом.

Що відомо про діяльність Наумова в Україні

У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисячами євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

29 вересня 2023 року Вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

На початку грудня 2023 року Наумов вийшов на волю. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати територію Сербії.