Лідери "Коаліції охочих" погодили нові рішення з метою тиску на російську нафту, а також є політична готовність Європи направити заморожені російські активи на повноцінну підтримку України.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Буде більше санкцій проти Росії – і в тому напрямі, у якому є рішення США. Це дуже правильний крок президента США – санкції проти двох російських нафтових компаній. Сьогодні абсолютно всі учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти", — сказав він.

Президент зазначив, що не буде оприлюднювати всі деталі, "щоб Путіну було складніше".

Також за словами Зеленського, є дуже важливі домовленості щодо фінансів для України.

"Є політична готовність Європи направити заморожені активи РФ на повноцінну підтримку України, українців, і вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення. Є чіткий формат використання активів. Зараз ми у Європі домовилися, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом настрій у Європі такий, що ми розуміємо: на наступний рік фінансування для України, для наших людей, буде забезпечено", — сказав він.

Крім того, за результатами зустрічі є домовленості щодо зброї.

"Усе, що стосується зброї, ППО, позицій на фронті. Вже є нові пакети від наших партнерів, також наше розуміння далекобійності знаходить усе більше прихильників. І значить, буде більше наших влучних далекобійних санкцій – санкцій прямої дії проти російської машини війни. І це працює за тисячі кілометрів", — сказав президент.