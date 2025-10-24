Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу

Кабінет міністрів запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, що передбачає, зокрема, покриття збитків від ракетних і дронових ударів, уламків ППО тощо.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, підприємства з прифронтових територій зможуть отримати до 10 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене чи знищене внаслідок атак майно. Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту.

Для бізнесу на всій території України, за моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків — щоб знизити тариф для бізнесу до 1%.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 мільйонів гривень за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки, але не більше 1 мільйона гривень на рік", — пояснила Свириденко.

Як подати заявку

Онлайн на сайті ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" або на платформі Дія.Бізнес.

Що буде компенсовано

збитки від ракетних і дронових ударів, уламків ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

За словами прем'єрки, після виплати компенсації, право вимоги до Росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі — фінансові гарантії критично потрібні", — зазначила вона.

Свириденко пояснила, що цей механізм — частина політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Це про стійкість і про інструменти захисту, щоб український бізнес працював і зростав навіть під час війни.