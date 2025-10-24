Вони вдень навчають дітей у ліцеї, а за сигналом тривоги — мчать на пожежу. У Вербській громаді на Рівненщині вперше на виклик виїхала добровільна жіноча пожежна команда. Це троє місцевих вчительок, які вирішили стати рятувальницями та вже здійснили свій перший бойовий виїзд.

Щоб опанувати цю непросту професію, жінки пройшли спеціальне навчання у Польщі. Там їх навчили не лише боротися з вогнем, але й професійно надавати допомогу при дорожньо-транспортних пригодах.

У громаді вчительок-рятувальниць вже встигли охрестити "амазонками". Як виявилось, таку назву тут мала перша жіноча пожежна команда, яка діяла в регіоні ще до 1939 року.

Хто вони, чому проміняли указку на пожежний рукав та як пройшов їхній перший виїзд на гасіння вогню — дивіться у детальному сюжеті на Суспільне Рівне.