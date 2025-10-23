Лідери ЄС після обговорення на саміті в Брюсселі 23 жовтня відклали рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Про це йдеться в комюніке, передає кореспондентка Суспільного.

"Відповідно до законодавства ЄС, активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй збитки, завдані її війною", — зазначено в затверджених висновках.

Водночас Європейська рада зобов’язалася забезпечити фінансові потреби України у 2026–2027 роках, зокрема у сфері оборони.

"Європейська Рада зобов'язується вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026-2027 роки, зокрема для її військових та оборонних зусиль", — вказано у документі.

Єврокомісію закликали якнайшвидше представити варіанти подальшої фінансової підтримки, спираючись на оцінку реальних потреб України.

Лідери ЄС домовилися повернутися до цього питання на наступному засіданні Європейської ради.

Відзначимо, що остаточний варіант висновків ймовірно був змінений, оскільки у проєкті документа, з яким ознайомилось Суспільне, йшлося про те, що лідери Європейського Союзу на саміті 23 жовтня закличуть Єврокомісію якнайшвидше розробити конкретні пропозиції щодо використання заморожених російських активів на користь України.