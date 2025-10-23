Перейти до основного змісту
Рютте долучиться до зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні
Рютте долучиться до зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні

Надія Собенко
Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступає на пресконференції під час свого візиту у Брдо-при-Краню, Словенія, 13 жовтня 2025 року. REUTERS/Borut Zivulovic

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю, 24 жовтня, приїде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі "коаліції охочих".

Про це повідомив спікер НАТО Еллісон Гарт.

"24 жовтня генсек НАТО вирушить до Лондона для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організують прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Емманюель Макрон", — зазначила вона.

Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція Рютте, Стармера і Зеленського.

Формат зустрічі буде гібридним: частина учасників приїде особисто, а решта долучиться онлайн.

24 жовтня засідання країн "коаліції охочих" відбудеться в Лондоні. У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

