Рютте долучиться до зустрічі "коаліції охочих" у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у пʼятницю, 24 жовтня, приїде до Лондона, щоб взяти участь у зустрічі "коаліції охочих".
Про це повідомив спікер НАТО Еллісон Гарт.
"24 жовтня генсек НАТО вирушить до Лондона для участі у зустрічі Коаліції охочих, яку спільно організують прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Емманюель Макрон", — зазначила вона.
Після зустрічі відбудеться спільна пресконференція Рютте, Стармера і Зеленського.
Формат зустрічі буде гібридним: частина учасників приїде особисто, а решта долучиться онлайн.
