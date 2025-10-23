Переведення між Нацгвардією та ЗСУ відтепер доступні в "Армія+" — Клименко

Військовослужбовці Національної гвардії та Збройних сил України (ЗСУ) відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн – через застосунок "Армія+".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні. Немає відповіді? Переведення погоджується автоматично", – зазначив він.

За словами міністра, після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий через 30 днів.

Рапорт подається в розділі "Зміна місця служби", до заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я військовослужбовця.