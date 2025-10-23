Президент України Зеленський повідомив, що Іспанія та Фінляндія доєднаються до програми PURL . Також Зеленський заявив, що Україна не використовувала американську зброю для далекобійних атак по Росії.

Про це президент повідомив під час пресконференції за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі 23 жовтня.

Про загиблих журналістів від атаки РФ

Президент України Зеленський виразив співчуття родинам загиблих у Краматорську журналістів телеканалу Freedom. Внаслідок атаки дроном загинули Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Також дістав поранення кореспондент Олександр Количев.

"Велика трагедія, наші співчуття. З 2022 року Росія вбила 135 представників медіа, тільки через те, що вони висвітлювали правду. Про те що відбувається в Україні, про російську війну, агресію", — сказав президент.

Про внески Фінляндії та Іспанії до програми PURL

Володимир Зеленський повідомив, що Іспанія та Фінляндія доєднуються до програми PURL.

"Системи ППО важливі для нас, багато приділили уваги саме цьому питанню. Вдячні Німеччині за важливі рішення. Гроші — важливий сигнал і тиск від ЄС. Вдячні, що ЄС буде підтримувати Україну у 2026 — 2027 роках", — сказав президент.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країна скерує 100 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України.

Про далекобійні можливості України

Президент повідомив, що Україна має свої далекобійні можливості до трьох тисяч кілометрів. Про це він повідомив на питання кореспондентки Суспільного.

"Я не впевнений, що скажу щось нове, але ми вже чітко використовуємо далекобійні можливості українського виробництва — від 150 до 3000 км. Питання в тому, як забезпечити фінансування для масового виробництва цієї зброї. Щодо ЄС — нам важливо, щоб українське виробництво було інтегроване в європейське партнерство. Ми ніколи не застосовували американську далекобійну зброю по важливих цілях", — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна використовувала американську зброю лише для ураження російських військових на тимчасово окупованих територіях.

Про заморожені російські активи та репараційну позику

Президент України Зеленський заявив, що будь-які російські гроші мають використовуватися на виробництво зброї для України — як в Україні, так і в Європі.

"Ми готові масштабувати виробництво, якщо буде додаткове фінансування. Потенціал українського ОПК у сфері дронів і ракет — до 35 мільярдів гривень на рік, але наразі ми використовуємо втричі менше. Ми вже створили інфраструктуру для виробництва 155-мм боєприпасів у Європі, але зараз пріоритет — дрони. Другий пакет — європейський, ми готові ефективно використати ці кошти", — сказав Зеленський.

Також Зеленський зауважив, що заморожені російські активи можна витрачати на системи ППО для України. Президент ще раз наголосив, що американські системи ППО можуть відбивати атаки балістичними ракетами.

Зеленський відмітив, що діалог країн Євросоюзу щодо передачі Україні заморожених російських активів був "непростим, але конструктивним".

"Ми розраховуємо на рішення, яке допоможе не лише Україні, а і Європі. Ми готові фінансувати спільні проєкти, ділитися нашими технологіями з тими країнами, які підтримували нас під час війни", — сказав президент.

Він також повідомив, що Україна готова ділитися з партнерами у Європі власними технологіями.

"Україна має унікальні бойові технології, які виникли завдяки практичному досвіду війни. Ми готові до співпраці, щоб створити спільний арсенал з Європою — потужний і видимий для Росії. Частина цього арсеналу буде українською", — сказав президент.

Також президент зауважив, що Україна хотіла б отримати репараційну позику розміром у 140 мільярдів євро вже з початку 2026 року. Євросоюз розглядає виділити Україні цю позику під забезпечення з російських активів.

Про ракети Tomahawk

Президент України відмітив, що результати зустрічі з президентом США Трампом 17 жовтня є оптимістичнішими, ніж про це повідомляли у медіа.

"У нас є санкції по російській енергетиці. У нас немає зустрічі між Путіним та Трампом в Угорщині без України. Ми ще не маємо Tomahawk. Це результат. Кожен день виникає щось. Я не знаю, можливо, завтра будуть Tomahawk в нас", — сказав Зеленський.

Про мирний план для завершення війни

Президент Зеленський повідомив, що мирний план щодо завершення війни, яку розпочала Росія проти України не має покласти Росії на стіл "третя сторона". Так він прокоментував публікацію в Bloomberg щодо "європейського мирного плану" для завершення війни Росії проти України.

"Ми знаємо, що робити. Перший крок — припинення вогню. Якщо Росія готова до діалогу, ми теж готові. Це наш спільний план. План починається з політичної волі — сісти за стіл переговорів, а не продовжувати війну, застосовуючи ракети всіх типів проти цивільного населення, зокрема дітей. Такі дії Росії не свідчать про бажання завершити війну. Тому потрібен більший тиск на Росію — це частина нашого плану", — сказав Зеленський.

Новина доповнюється...