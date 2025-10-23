Україна заявила в ОБСЄ про подвійні атаки Росії

Делегація України в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила про подвійні удари Росії по Україні. Так Росія намагається уразити рятувальників, які приїжджають на місця атак.

Про це делегація України в ОБСЄ повідомила під час форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

"Російські війська спочатку атакують дронами цивільні об’єкти, а потім цілеспрямовано б’ють по рятувальниках і енергетиках, які прибувають на місце трагедії. Такі дії свідчать про свідомий терор проти мирного населення й грубе порушення міжнародного гуманітарного права", повідомили у делегації.

У делегації України в ОБСЄ наголосили, що Росія системно знищує енергетичні об’єкти у прикордонних регіонах, насамперед у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

"Мета цих дій — не просто порушити стабільність енергосистеми, а знищити її ключові об’єкти та посилити гуманітарну кризу", — йдеться у заяві делегації.

Українська сторона закликала партнерів до подальшого міжнародного тиску на агресора, зокрема через посилення санкцій, та активізації допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.

20 жовтня Росія атакувала енергетичний обʼєкт у Чернігівській області. Внаслідок атаки Чернігів опинився у блекауті. Енергетики не могли одразу відремонтували енергетичну інфраструктуру для відновлення постачання через загрозу російських атак у Чернігівській області.