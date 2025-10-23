Перейти до основного змісту
В Україні у 12 областях діють графіки знеструмлень — Укренерго
ЕлектроенергіяОбстрілиЕНЕРГОСИСТЕМА

В Україні у 12 областях діють графіки знеструмлень — Укренерго

Важливо
Юрій Свиридюк
Розмір шрифту

В Україні 23 жовтня зберігається високий рівень споживання електроенергії, у зв'язку з чим у 12 областях діють графіки погодинних відключень. Також вранці зафіксовані нові знеструмлення на Харківщині та Чернігівщині внаслідок нічних російських ударів.

Про це повідомили в Укренерго зранку 23 жовтня.

Вночі російська армія продовжувала завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Чернігівській областях. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Через наслідки попередніх обстрілів, зокрема масованої атаки 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах діють графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цих областях застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Енергетики закликають громадян максимально обмежити користування потужними електроприладами до 23:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 92 зі 130 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання дронів зафіксовано на 11 локаціях.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок