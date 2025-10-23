В Україні у 12 областях діють графіки знеструмлень — Укренерго

В Україні 23 жовтня зберігається високий рівень споживання електроенергії, у зв'язку з чим у 12 областях діють графіки погодинних відключень. Також вранці зафіксовані нові знеструмлення на Харківщині та Чернігівщині внаслідок нічних російських ударів.

Про це повідомили в Укренерго зранку 23 жовтня.

Вночі російська армія продовжувала завдавати ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. На ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Чернігівській областях. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Через наслідки попередніх обстрілів, зокрема масованої атаки 22 жовтня, сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах діють графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цих областях застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Енергетики закликають громадян максимально обмежити користування потужними електроприладами до 23:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 92 зі 130 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання дронів зафіксовано на 11 локаціях.