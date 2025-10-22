Міністерство оборони України готується запустити першу тестову версію цифрового реєстру військовослужбовців до кінця 2025 року.

Про це на конференції "Людина у війську" заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

За словами заступниці міністра, нині Збройні сили України — найбільший роботодавець в Україні. Для ефективного обліку людей Міноборони автоматизуватиме процеси управління персоналом.

“Закон про реєстр був прийнятий достатньо вже давно. Ми готуємось запустити тестову першу версію до кінця поточного року. Як тільки ми “ Імпульсом ” пройдемося по всім військовим частинам Збройних сил, ми зможемо в реєстрі зібрати актуальні дані, які будуть оновлюватися бригадами в режимі онлайн”, — розповіла Ферчук.

Також у Міноборони нині є завдання, щоб система “Імпульс” автоматизувала процеси обліку особового складу у всіх бойових військових частинах Збройних сил протягом 6 місяців.

“Ми будемо точно знати інформацію про кожного військовослужбовця, в якій військовій частині він служить, на якій посаді, як формується його грошове забезпечення, яке майно на нього видане, яке майно він ще не отримав, але повинен отримати. Всі ці сервіси з'являться в застосунку "Армія+" в першому-другому кварталі наступного року. Тому нам треба спочатку все облікувати на тактичному рівні”, — додає Ферчук.

Також у 2025 році у застосунку "Армія+" має зʼявитись військово-обліковий документ з фотографією.

Раніше стало відомо, що Десантно-штурмові війська стануть першим родом військ, де повністю запустять в роботу цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс".