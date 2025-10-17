Систему обліку "Імпульс" спочатку розгорнуть в ДШВ — Міноборони

Десантно-штурмові війська стануть першим родом військ, де повністю запустять в роботу цифрову систему для обліку військовослужбовців "Імпульс".

Про це повідомили на сайті Міноборони.

"Імпульс" має замінити паперові журнали та розрізнені таблиці, швидко давати точну інформацію про людей та допомагати командирам ухвалювати рішення на основі актуальних даних. Процес впровадження системи передбачає забезпечення технікою, розгортання безпечного середовища та навчання людей.

"ДШВ заходять в "Імпульс" першими. Їхня практика допоможе розробникам врахувати досвід реальних користувачів", — сказала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксани Федорчук.

Начальник управління персоналу зі штабу командування ДШВ Віктор Щіпанський каже, що десантники першими почали роботу з продуктом і це потребувало від них додаткових зусиль. На думку Щіпанського, у підсумку ДШВ зможуть суттєво зменшити витрати часу на бюрократію, автоматизувати управління та сформувати базу для розвитку інших цифрових сервісів.

Що відомо про "Імпульс"

"Імпульс" — це система обліку, яка має забезпечити швидкий доступ до актуальної інформації про людей у підрозділах. "Імпульс" дозволить швидше та точніше формувати накази та документи, фіксувати актуальні відомості про кожного військового та аналізувати дані для перевірки чисельності, посад, ротацій тощо. Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині ЗСУ.

Систему розробляв Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ, де працюють ІТ-спеціалісти з великим цивільним досвідом розробки цифрових продуктів. Більшість із них мають бойовий досвід, зазначають у Міноборони.

Керівник аналітичного відділу фонду "Повернись живим" Антон Муравейник вважає "Імпульс" одним з найперспективніших проєктів. На думку співзасновниці ГО "Принцип" Любові Галан, "Імпульс" дозволить спростити багато процесів в армії та запустити ті процеси, які зараз "паперовані" або відбуваються неякісно.