Кабмін виділив понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях

Уряд України спрямує понад 700 мільйонів гривень на ремонт автомобільних доріг у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також у Полтавській області.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 22 жовтня.

За її словами, йдеться про "важливі логістичні дороги". Вона зазначила, що цими шляхами "рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, якими евакуюють людей".

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються", — написала вона в Telegram.

Свириденко підкреслила, що "безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах".