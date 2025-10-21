Програму Міноборони "Контракт 18-24", яка передбачає добровільну службу в лавах ЗСУ, розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони України.

Про це 21 жовтня повідомив заступник керівника Офісу президента України з оборонних питань та екскомандир 93 бригади ЗСУ "Холодний Яр" полковник Павло Паліса.

Він нагадав, що на початку проєкту можна було обрати лише кілька бригад для служби, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення долучити до програми всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь. Боротьба триває", — сказав Паліса.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Ще до інавгурації Трампа американські посадовці та представники країн НАТО закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, оскільки потрібна жива сила на передовій. Зеленський відхилив такі прохання та згодом анонсував річний "Контракт 18-24", який можуть підписати чоловіки від 18 до 24 років. Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет. Контракт передбачає тільки бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

Проте є ймовірність, що у підписанні можуть відмовити через здоровʼя, зокрема психічне. На ухвалення рішення впливатимуть ВЛК та представники бригад.

Серед нами опитаних військовослужбовців ставлення — в основному позитивне, бо це нові кадри у війську, вмотивовані бійці, проте між військовими може бути конфлікт серед особового складу, бо хтось прийшов за власним бажанням безплатно, а хтось непогану доплату.