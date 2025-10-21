У Празі заборонять прокат електросамокатів

З 1 січня 2026 року у столиці Чехії Празі запровадять нову систему регулювання громадського транспорту, яка передбачає заборону на прокат електросамокатів.

Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради, повідомляють Ceske Noviny та DW.

Причиною заборони є багаторічна критика цих транспортних засобів з боку мешканців та міських районів у центрі Праги, згідно з якою припарковані самокати захаращують вулиці, а їхні користувачі, особливо туристи, наражають на небезпеку пішоходів, небезпечно пересуваючись тротуарами.

"Закінчення ери електросамокатів схвалено! Ми вводимо чіткі правила, які очистять громадський простір від неконтрольованого руху електросамокатів, які найчастіше використовувалися в центрі, і викликали хаос", — написав в X голова Чеської піратської партії Зденек Гржиб, який також відповідає в мерії Праги за транспорт.

Компанія Lime, один із найбільших операторів прокату електросамокатів у місті, висловила жаль з приводу рішення влади. У містах, де триває "конструктивний діалог" з операторами, "самокати можуть чудово працювати та приносити користь громадянам", заявив директор Lime у Чехії Вацлав Петро. За даними компанії, орендованими самокатами частіше користуються місцеві жителі, ніж туристи.

Bolt розглядає можливість припинення надання послуг мікромобільності в Празі.

З минулого року місто готує нову регуляторну систему, яка базуватиметься на контрактах між міським Технічним управлінням доріг (TSK) та операторами велосипедів та електровелосипедів, які можна буде паркувати лише у спеціально відведених для цього місцях.

Електросамокати не матимуть такої можливості, що фактично унеможливить їх надання. Згідно із затвердженим матеріалом, TSK вилучатиме їх ,у разі несанкціонованого паркування на вулицях.

Власники дозволених транспортних засобів будуть платити місту 25 крон на місяць за кожен велосипед або електровелосипед за користування паркувальними місцями.

У мерії Праги-1 давно критикують електросамокати. Влада провела місцевий референдум з цього та інших питань, пов'язаних із туризмом, паралельно з нещодавніми парламентськими виборами. На референдумі мешканці першого міського району підтримали обмеження, а також повну заборону електросамокатів у центрі міста.