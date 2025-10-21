На фронті протягом минулої доби зафіксовано 202 бойові зіткнення. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському, Оріхівському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 1130 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, 63 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснили 4364 обстріли, з них 97 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4335 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Оріхів Запорізької області та Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 132 200 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 235 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки російських окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, росіяни завдали дев’ять авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснили 173 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 11 атак у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім атак. Сили оборони відбивали штурмові дії поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Торське, Дробишеве, Колодязі та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять штурмів окупаційних військ поблизу Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Григорівки, Виїмки, Федорівки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку війська РФ двічі атакували позиції українських військ поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки.

На Покровському напрямку відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб військ РФ прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби росіяни не наступали.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак у напрямку Плавнів та Приморського, поблизу Щербаків, Кам’янського, Новоандріївки, Малої Токмачки, Степногірська, Степового.

На Придніпровському напрямку війська РФ здійснили одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.