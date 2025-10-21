У Польщі сталася ДТП з автівкою військових США

У Польщі ввечері 20 жовтня автобус зіткнувся з автомобілем американських військовослужбовців. Є поранені.

Про це повідомляє Державна пожежна служба в Познані.

У дописі йдеться, що о 19:01 в м. Височка Познанського повіту, на автомагістралі А2 у напрямку на Варшаву сталося зіткнення автобуса з автомобілем американських військових.

Постраждали четверо американських солдатів та водій автобуса. Військових доставили до лікарні. На місце події прибув оперативний офіцер міського командира пожежної служби в Познані.

Як пише польський суспільний мовник TVP, водій автобуса врізався в американський військовий транспортний засіб, який стояв на крайній правій стороні дороги. В результаті цього машина змістилася і пошкодила ще три військові транспортні засоби.