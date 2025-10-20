Комітет Ради доручив уряду опрацювати підвищення зарплат вчителів

Бюджетний комітет парламенту України доручив Кабміну опрацювати подану до проєкту бюджету-2026 правку №1076. Вона передбачає, що з 1 вересня 2026 року щомісячний оклад вчителів становитиме не менш ніж три мінімальні зарплати.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету з питань освіти Сергій Бабак.

"Наша з вами головна мета, щоб з 1 вересня 2026 року педагогічні працівники середньої, професійної освіти та фахової передвищої освіти отримували від 3 мінімальних заробітних плат", — написав депутат.

Група нардепів пропонувала зробити це шляхом змін в структурі оплати праці та системі її нарахування, без яких, за словами Бабака, "підвищення можливе виключно в теоретичних розрахунках". Тепер правку врахували — і комітет Ради з питань бюджету доручив уряду опрацювати механізм її реалізації.

Разом з цим бюджетний комітет врахував ще кілька правок. Одна з них передбачає перенаправлення 53 мільярдів гривень з програми "підвищення престижності праці педагогів" на освітню субвенцію. На думку нардепа, це гарантує, що кошти підуть саме на підвищення доходів вчителів, а не на інші видатки. Ще одна схвалена комітетом правка спрямована на поступове підвищення на 50% зарплат наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах.

Усі ці рішення потребують дофінансування, стверджує Бабак. За його словами, підвищення зарплат на 30% з 1 січня 2026 року та новий рівень окладів з 1 вересня буде коштувати держбюджету додаткових 20 мільярдів гривень.