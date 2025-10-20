Vodafone прокладе підводний кабель в обхід Росії

"Vodafone Україна" та Vodafone Groupe розпочнуть прокладати магістральний кабель по дну Чорного моря у 2027 році — він з'єднає Європу та Азію в обхід Російської Федерації.

Про це повідомив пресофіс Мінцифри.

Проєкт альтернативного маршруту отримав назву Kardesa, його мета — підвищити безпеку зв'язку в Чорноморському регіоні. Будівництво першої ділянки розпочнеться на території Болгарії у 2027 році. Міністерство стверджує, що роботи в Україні триватимуть за умови стабільності та безпеки в регіоні.

Головним партнером проєкту в Європі є глобальний Vodafone. Ділянку підводного кабелю на дні Чорного моря будуть реалізовувати разом із Мінцифри та фінансувати коштом українського Vodafone.

Як пише Мінцифри, проєкт важливий для України, адже:

кабель значно підвищить стійкість української телекомунікаційної інфраструктури;

України стане ключовою транзитною ланкою між Азією та Європою;

проєкт стимулюватиме розвиток цифрової економіки, залучення інвестицій та створення робочих місць.

Вартість проєкту оцінили у 100 мільйонів євро. Kardesa має додати Чорноморському регіону 500 Тбіт/с пропускної здатності — це критично важливо для зростання трафіку від 5G, ШІ та стримінгових сервісів.