На фронті протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському, Олександрівському та Костянтинівському напрямках. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні 890 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари чотирма ракетами та 74 авіаційних ударів, скинувши 165 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4 894 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5482 дрони-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, два пункти управління БпЛА та чотири артилерійські засоби росіян.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 131 070 військових. Минулої доби втрати росіян становили 890 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 45 артилерійських систем, один засіб ППО, 398 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Крім того, росіяни завдали два авіаційні удари, скинувши шість керованих бомб, а також здійснили 160 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку війська РФ 10 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки. Сили оборони відбили штурмові дії у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка та Мирне.

На Слов’янському напрямку, у районах Серебрянки та Ямполя, війська РФ двічі атакували позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку минулої доби росіяни не проводили наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 58 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Покровськ, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку війська РФ 24 рази атакували українські позиції у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку війська РФ один раз атакували позиції Сил оборони у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі намагалися наблизитися до позицій українських військ у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.