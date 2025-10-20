Сили ППО збили 38 російських ударних дронів

В ніч на 20 жовтня Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами типу "Іскандер" та 60 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 38 дронів.

Про це повідомили Повітряні Сили.

Повітряні Сили зафіксували влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних дронів на 12 локаціях.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Атака у повітряному просторі ще триває, в українському небі спостерігають декілька ударних безпілотників, повідомили Повітряні Сили.

19 жовтня російські війська масовано атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час ударів під землею перебували 192 співробітники. Евакуацію шахтарів завершили, вдалося підняти на поверхню всіх працівників. Поранених немає.