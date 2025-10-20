Перейти до основного змісту
Центрист Родріго Пас став президентом Болівії, поклавши край 20 рокам соціалізму
Латинська АмерикаВИБОРИПОДІЇСВІТПОЛІТИКА

Центрист Родріго Пас став президентом Болівії, поклавши край 20 рокам соціалізму

Ольга Кацімон
Розмір шрифту
Родріго Пас
Родріго Пас. Getty Images/Mateo Romay Salinas

Болівія обрала нового президента — 58-річного сенатора Родріго Паса, який виступає за ринкові реформи та “капіталізм для всіх”. Його перемога означає кінець двадцятирічного правління соціалістів, започаткованого Ево Моралесом.

Про це пише Reuters.

За підрахунками 97% бюлетенів, Пас отримав 54,5% голосів, випередивши свого конкурента, колишнього президента Хорхе Кірогу.

Країна переживає найгіршу економічну кризу за десятиліття — з дефіцитом пального, браком доларів і інфляцією понад 20%. Пас пообіцяв знизити податки, провести децентралізацію та стабілізувати економіку, зберігши соціальні програми.

Аналітики попереджають, що новому президентові доведеться шукати компроміси у парламенті й водночас боротися з можливим соціальним невдоволенням.

Топ дня
Вибір редакції
На початок