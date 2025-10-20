Центрист Родріго Пас став президентом Болівії, поклавши край 20 рокам соціалізму

Болівія обрала нового президента — 58-річного сенатора Родріго Паса, який виступає за ринкові реформи та “капіталізм для всіх”. Його перемога означає кінець двадцятирічного правління соціалістів, започаткованого Ево Моралесом.
Про це пише Reuters.
За підрахунками 97% бюлетенів, Пас отримав 54,5% голосів, випередивши свого конкурента, колишнього президента Хорхе Кірогу.
Країна переживає найгіршу економічну кризу за десятиліття — з дефіцитом пального, браком доларів і інфляцією понад 20%. Пас пообіцяв знизити податки, провести децентралізацію та стабілізувати економіку, зберігши соціальні програми.
Аналітики попереджають, що новому президентові доведеться шукати компроміси у парламенті й водночас боротися з можливим соціальним невдоволенням.