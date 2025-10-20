У Гонконгу вантажний літак зійшов зі злітної смуги: загинули двоє людей

Двоє людей загинули внаслідок аварії вантажного літака у міжнародному аеропорту Гонконгу.

Про це повідомила поліція, пише South China Morning Post .

Близько 4:00 ранку вантажний Boeing 747 прибував із Дубая, коли під час посадки зійшов із північної злітно-посадкової смуги, ймовірно, зачепивши наземний службовий автомобіль. Після цього повітряне судно частково опинилося у морі біля узбережжя аеропорту.

Двоє чоловіків, які перебували в літаку, спочатку вважалися зниклими безвісти. Пізніше поліція підтвердила, що 30-річний чоловік загинув, а 41-річного доправили до лікарні Північного Лантау, де він помер о 6:26 ранку.

Четверо членів екіпажу літака не постраждали.

Унаслідок інциденту північну злітну смугу тимчасово закрито. Для проведення пошуково-рятувальної операції служба урядової авіації Гонконгу задіяла гелікоптери.

Інцидент стався на тлі погіршених погодних умов, проте офіційна причина аварії наразі з’ясовується.