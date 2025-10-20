Перейти до основного змісту
Сибіга: Росія збільшує витрати на пропаганду на 54%
Ольга Кацімон
Андрій Сибіга
Андрій Сибіга. Telegram/МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує посилювати інформаційну війну проти України. Попри скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування державної пропаганди зросте на безпрецедентні 54%.

Про це йдеться у повідомленні МЗС у Telegram.

“Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію,” — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що у сучасному світі слова теж є зброєю, особливо у сфері дипломатії.

