Сибіга: Росія збільшує витрати на пропаганду на 54%

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія продовжує посилювати інформаційну війну проти України. Попри скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування державної пропаганди зросте на безпрецедентні 54%.

Про це йдеться у повідомленні МЗС у Telegram.

“Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію,” — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що у сучасному світі слова теж є зброєю, особливо у сфері дипломатії.